العضاض : مداخل العاصمة

2020/05/09 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، عن قرب تولي رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إدارة أمانة بغداد من موقع أدنى.وقال العضاض في تصريح تلفزيوني تابعته " كلكامش برس "، ان "رئيس الوزراء سيدير أمانة بغداد ونتوقع ان يحل مشاكل كثيرة فيها ونأمل ان يدعونا كمجلس محافظة للإجتماع معه لنعرض له المشاكل و حلولها".وأشار الى ان "المحكمة الاتحادية العليا ستبت يوم 31 آيار الجاري بطعن مجالس المحافظات لقرار حلها من مجلس النواب" مؤكداً "أننا مستمرون بعملنا في مجلس محافظة بغداد ولدينا طعن أمام المحكمة في حل مجالس المحافظات وننتظر الانتخابات المحلية لتسليم عهده المسؤولية للمجلس الجديد".وأضاف "لدينا 102 مجلس محلي و 9 قواطع و 680 موظفا في مجلس المحافظة ونعمل من دون راتب منذ خمسة أشهر وللأسف دائرة التقاعد غير متعاونة معنا" مشدداً "نفضل الاستمرار بعملنا على الإحالة للتقاعد لغاية استلام المجلس الجديد مهامه".ولفت العضاض الى، ان "مجالس المحافظات لديها موازنات تشغيلية فقط وليس استثمارية لتصرف على مشاريع" لافتا الى "تخصيص 169 مليار دينار لمشروع بناء 16 سيطرة أمنية ولكن أغلبها توقف بها العمل بها واستثنينا اربع سيطرات لاستكمالها لان نسب الانجاز فيها 40 بالمئة" واصفاً "مداخل العاصمة بغداد بالخربة".وكشف عن "تنظيم إحتفال بإفتتاح دورات مياه في قاعة نينوى بمطار بغداد الدولي بلغت كلفتها 6.2 مليار دينار وهي من أموال محافظة بغداد" منوها الى ان "القطار المعلق وليس كما يشاع بمترو بغداد الذي هو مشروع آخر مخطط له في سبعينات القرن الماضي قد أنجز المخطط الخاص به ، واستكماله يعتمد على الموازنة الاستثمارية".

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