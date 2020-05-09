بالصور .. درجال يبدأ مهامه بتفقد الملاعب

2020/05/09 | 13:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال (امس ) ان ملعبي الزوراء والشهداء سيكتملان بلا نواقص وافتتاحهما سيعيد لبغداد ريادتها الرياضية.وجاء ذلك خلال أول زيارة له لمنشأة رياضية منذ تسلمه منصب وزير الشباب والرياضة امس الاول، وبدأها بملعبيّ الزوراء سعة 15 الف متفرج وملعب الشهداء سعة 32 الف متفرج في منطقة الحبيبية بجانب الرصافة.

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