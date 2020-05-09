روسيا: إصابات كورونا تلامس الـ200 ألف

2020/05/09 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” المسجلة في روسيا خلال آخر 24 ساعة عتبة الـ10 آلاف حالة لليوم السابع على التوالي، مع رصد قفزة قياسية في حالات الشفاء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 10817 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية […]

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