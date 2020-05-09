2020/05/09 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن امين المجلس الاعلى للعلوم والابحاث والتكنولوجيا في الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود برومند بان هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 400 شركة تكنولوجية تعمل في مجال مواجهة فيروس كورونا في البلاد.وفي حوار اجرته معه وكالة انباء “فارس” اشار برومند الى التعبئة العامة في مراكز التنمية وواحات العلم والتكنولوجيا والجامعات ومراكز الابحاث في عموم البلاد لمواجهة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تكشف عن 400 شركة تكنولوجية تعمل في مجال مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تكشف عن 400 شركة تكنولوجية تعمل في مجال مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).