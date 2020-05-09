2020/05/09 | 13:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية حالة التأهب ضد زيادة حالات العدوى الجديدة، في الوقت الذي أبلغت فيه البلاد عن عدوى جماعية أخرى يوم الجمعة بعد أيام وحسب من تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.وقد اكتشفت البلاد خلال يوم أمس 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يأتي معظمها من الخارج، ما رفع عدد المصابين المؤكدين بالفيروس داخل البلاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية في حالة تأهب جديدة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية في حالة تأهب جديدة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).