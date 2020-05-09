التجارة تعلن تسويق أكثر من 500 ألف طن من الحنطة المسوقة

2020/05/09 | 13:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، السبت (9 أيار 2020)، تجاوز كميات الحنطة المحلية المسوقة لمخازنها وسايلواتها (542) الف طن ومباشرة صومعة خان ضاري ببغداد باستلام اول الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حملة التسويق في المحافظات تتواصل بوتيرة متصاعدة باستلام الحنطة المحلية وبانواعها"، مؤكدة "مباشرة ملاكات صومعة خان ضاري غرب بغداد باستلام اول كميات الحنطة المسوقة لموسم 2020 والتي كانت ( ٧،٦٦٠) طن".

وأضافت، ان "رقعة التسويق في بغداد أخذت تتسع لتصبح ثلاث مراكز تسويق قد فتحت ابوابها أمام الفلاحين وهي صوامع الرصافة و الدورة وخان ضاري"، كاشفة أن "كميات الحنطة المحلية المسوقة للمركز التسويقية التابعة لفرع الشركة في واسط بلغت ( 134,533) الف طن حنطة بأنواعها".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (09 ايار 2020)، تقريراً جوياً حول تاثر البلاد بمنخفض جوي عميق قادم من البحر الأحمر.

وقال التقرير الذي تلقته (بغداد اليوم)، ان "البلاد تتأثر اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، (9 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم السبت واليومين المقبلين في البلاد.

وذكرت الهيأة في بيان، ان "طقس اليوم السبت، سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت امانة بغداد، السبت، بيانا بشأن قطع الاشجار من قبل بعض المواطنين في شوارع العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عددا من الاشجار التي قامت بزراعتها ورعايتها لسنوات عدة تعرضت للتقطيع الجائر من قبل ضع

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