الداخلية تجري مراسم استقبال وزير الداخلية الجديد عثمان الغانمي بحضور قادة الوزارة

2020/05/09 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد جرت في وزارة الداخلية مراسم استقبال وزير الداخلية عثمان الغانمي، الذي باشر اليوم السبت مهام عمله في مقر الوزارة بحضور وزير الداخلية السابق ياسين الياسري، والوكلاء وقادة الوزارة.وأكد الوزير الغانمي انه سيعمل مع باقي قيادات الوزارة على إكمال المسيرة في وزارة الداخلية، لتحقيق أمن مجتمعي مستدام.وشدد على ضرورة تقديم أفضل […]

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