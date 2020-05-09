نائب: الوفد الكردي سيعاود زياراته لبغداد لحل الملفات العالقة

2020/05/09 | 13:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، ان المباحثات التي جرت بين وفد حكومة اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية كانت ايجابية، فيما اشار الى ان الوفد سيعاود زيارة العاصمة بغداد.وقال النائب شيروان ميرزا، في بيان تلقت “العهد نيوز”، إن “المباحثات الاخيرة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول ملفي النفط والموازنة كانت ايجابية وتم […]

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