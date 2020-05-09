الكهرباء تتحدث عن 4 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي

2020/05/09 | 13:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت وزارة الكهرباء، أن منح استثناء أميركي جديد للعراق خطوة جيدة لتنفيذ الخطة الوقودية ،فيما أشارت الى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة يحتاج الى 4 سنوات.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي اليوم السبت: إن"وزارة الكهرباء قدمت شرحاً مفصلاً الى الجانب الأميركي من خلال الوفد التفاوضي بشأن إعفاء العراق من العقوبات الإيرانية لاستيراد الغاز"، لافتاً الى أن"الجانب الأميركي أراد أن يستعلم حول مجموعة من الخطوات التي تعمل عليها الحكومة العراقية والمتمثلة بوزارتي الكهرباء والنفط، ومدى جديتهما في تنفيذ الخطة الوقودية".وأوضح العبادي أن"الخطة الوقودية تتضمن تأهيل حقول الغاز "أرطاوي والخشم الأحمر ومجنون وعكاز وحقول شرقي البصرة وديالى" وتأهيل شبكة الأنابيب الواصلة الى المحطات الكهربائية"، مبيناً أن"الوفد التفاوضي قدم شرحاً حول جدية الربط الكهربائي مع دول الجوار، التي تضمنت اتخاذ خطوات كبيرة للتوقيع على مذكرات تفاهم وخارطة طريق مع هيأة الربط الخليجي لإنشاء منظومة نقل للطاقة".وتابع أن"الحكومة ذاهبة باتجاه إنشاء شبكة خطوط ربط كهربائي مع مملكة الأردن وتركيا"، عاداً " الاستثناء الجديد خطوة جيدة لإعطاء فسحة مجال كافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ خططها ".وأشار العبادي الى أن"العراق يحتاج الى مدة تتراوح بين 3 الى 4 سنوات لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن"تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة يحتاج الى جملة من الأمور أهمها إيجاد قرارات حكومية داعمة لقطاع الكهرباء ووجود دعم سياسي وتخصيص أموال كافية وكذلك الى تفهم شعبي لغرض تسديد الجبايات".وأشار الى أن قطاع الكهرباء يكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار، داعياً المواطنين الى الالتزام بتسديد الجبايات التي هي بالأساس مدعومة من الحكومة بنسبة 94%.

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