حكومة ما تبقى في مكب النفايات

2020/05/09 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي واخيرا وضعت المليشيات المسلحة خلافاتها حول تسمية رئيس الحكومة جانبا، والتي استمرت عدة شهور.لكن ليس بسبب انتصار طرف على اخر، او وصولها الى اتفاق او عقد هدنه،...أكمل القراءة ←

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