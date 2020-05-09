حكومة الكاظمي العرجاء، في أنتظار المهمات الصعبة

2020/05/09 | 13:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مزهر جبر الساعدي تم، تمرير وزارة السيد مصطفى الكاظمي في جلسة ليل الاربعاء.اول ما يلفت الانتباه في وزارة الكاظمي، وزارة غير كاملة، فقد تم التصويت على 15وزارة فيما اؤجل...أكمل القراءة ←

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