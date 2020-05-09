2020/05/09 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب من مفاخر القدر ، وما يبعث في النفس العراقية البهجة والسرور ، أن أجيالنا الشبابية الحالية هي من أعادت لنا صياغة معادلة جديدة ، تضع خارطة طريق لكيفية خلاص العراقيين، من زمنهم العصيب ،ومما مروا به من محن ونكبات ومآس وويلات ، تكالبت فيها كل قوى الشر بمختلف مسمياتها وأشكالها ، وكانت تدعمها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظرة متعمقة في دلالات وأخلاقيات وقيم ساحات التظاهر في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظرة متعمقة في دلالات وأخلاقيات وقيم ساحات التظاهر في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).