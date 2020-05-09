مصدر: عبد المهدي متواجد في بغداد ولم يغادر البلاد

2020/05/09 | 13:42 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أفاد مصدر مطلع, السبت, بأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي موجود في بغداد ولم يغادر الى فرنسا كما ...

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