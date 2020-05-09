2020/05/09 | 13:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض عناصرٌ من فصائل #الجيش_الوطني الموالية لـ #تركيا ، إتاوات على أصحاب المحلات على طريق “راجو” وسط مدينة #عفرين، تحت طائلة مصادرتها لصالح الفصيل.وذكرت منظمة حقوق الإنسان، إن «قيادياً من فصيل #السلطان_مراد، فرض إتاوة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عفرين: إتاواتٌ على أصحاب المحلات وسط تهديدٍ بمصادرتها) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عفرين: إتاواتٌ على أصحاب المحلات وسط تهديدٍ بمصادرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).