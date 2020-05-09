ظريف: إيران أرسلت 40 ألف جهاز اختبار كورونا إلى المانيا وتركيا

2020/05/09 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تقديم بلاده مساعدات الى تركيا وألمانيا لمواجهة كورونا.

وكتب ظريف على موقعه في تويتر، ان طهران أرسلت أربعين ألف جهاز اختبار إيراني متقدم لفيروس كورونا المستجد إلى ألمانيا وتركيا وعدة دول أخرى للمساهمة في التصدي لمواجهة وباء كورونا.

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