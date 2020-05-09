العراق يتجه لإنشاء خطوط ربط كهربائي مع الأردن وتركيا

2020/05/09 | 13:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، الحاجة لأربع سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتة إلى التوجه لإنشاء خطوط ربط كهربائي مع الأردن وتركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، إن "الحكومة ذاهبة باتجاه إنشاء شبكة خطوط ربط كهربائي مع مملكة الأردن وتركيا".

وأشار العبادي الى أن"العراق يحتاج الى مدة تتراوح بين 3 الى 4 سنوات لغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن"تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة يحتاج الى جملة من الأمور أهمها إيجاد قرارات حكومية داعمة لقطاع الكهرباء ووجود دعم سياسي وتخصيص أموال كافية وكذلك الى تفهم شعبي لغرض تسديد الجبايات".

وأكد، أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة يحتاج الى 4 سنوات".

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