تماثل 14 مصاباً بينهم طيار روسي للشفاء في بغداد

2020/05/09 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرتا صحة الكرخ والنجف، يوم السبت، عن شفاء 14 شخصا من فيروس كورونا بينهم طيار روسي....

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