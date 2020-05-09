العراق: الحشد يفجر أربع مضافات لداعش ويدك اخرى

2020/05/09 | 13:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر الحشد الشعبي والقوات الأمنية، السبت، أربع مضافات لداعش في صلاح الدين ضمن عمليات “ثأر الصائمين”....

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