نواب البصرة يضعون شروطاً للشخصية التي ستتسنم وزارة النفط

2020/05/09 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم عن وضع نواب المحافظة والبالغ عددهم 24 نائباً شروطاً يجب توفرها بالشخصية التي ترغب بالترشيح لتولى وزارة النفط، من بينها أن يكون من أهل البصرة ومن ساكنيها ويمتاز بالحيادية والمهنية العالية والبعد عن التحزب ويعمل من اجل المحافظة.وأضاف الغانم، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، أن من الشروط أيضا […]

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