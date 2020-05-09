جدل التوحيد في قصة يوسف ع - عباس علي العلي

2020/05/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي التوحيد الإشكالية المعضلة التي عانى منها كل الأنبياء والرسل على طول وعرض الدعوة الربانية للناس، بدأت منذ أن أدرك الإنسان أنه جزء من منظومة وجودية فيها جزء متحكم وجزء متحكم به، وكونه لا يرى ذلك الجزء الفاعل والمؤثر والمسير لحركة الوجود، فأختلف في تصوراته عنها حسب ما يدرك ويفهم ويفسر هذا الإدراك وفقا لما يحيط به ويستشعره، لذا فكل التصورات الذهنية عن تلك القوة القهرية بالضرورة تنوعت وأختلف وقد تكون م ......





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