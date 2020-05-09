بمنأي عن -كورونا-.. العلمانية قانون طبيعي للحياة - فهد المضحكي

2020/05/09 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي العلمانية كما يراها الكاتب همام طه وغيره من الكتَّاب والمفكرين ليست فلسفة معقدة أو نظرية صعبة تحتاج إلى تفسير معمق، وإنما هي قانون طبيعي للحياة ودستور غير مكتوب للمجتمعات، لكن ظهور الإسلام السياسي كنصٍ أيديولوجي مصنع، ومناوءته لها هما ما يحتمان إعادة شرحها للرد على شبهات الأصولية الدينية الرافضة للنظام العلماني؛ لأنه يتناقض مع الأسلحة القسرية، فليست العلمانية التي تحارب الدين، ولكن الإسلام الأصولي ......





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