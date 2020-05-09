غوتيريش يدعو للعمل على إنهاء خطاب الكراهية

2020/05/09 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وباء ” كورونا ” كوفيد-19 “يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب”، داعيا إلى “العمل بكل ما في وسعنا” لوضع حد لذلك.وأوضح غوتيريش في بيان: “إن مشاعر معاداة الأجانب تفاقمت على الإنترنت وفي الشوارع، وفشت نظريات المؤامرة المعادية للسامية، وتعرض المسلمون لاعتداءات ذات صلة بالجائحة”.[…]

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