القائد الامريكي للتحالف الدولي: نخطط لعودة حلفائنا للعراق بمجرد تلاشي كورونا

2020/05/09 | 13:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد القائد الامريكي للتحالف الدولي في العراق الفريق بات وايت، السبت، انه يخطط لدعوة عدد من حلفاء الولايات المتحدة للعودة إلى البلاد بمجرد أن تبدأ مخاطر وباء فايروس كورونا في التلاشي.ونقلت صحيفة المونيتور الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الفريق وايت قوله في مكالمة جماعية مع عدد الصحفيين، إنه “عندما […]

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