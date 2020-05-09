رحيل الحكومة الأسوأ في التأريخ العراقي المعاصر

2020/05/09 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لم يكن حدثا عابرا ما حدث فجر هذا اليوم من أيام شهر رمضان المبارك , فما حدث في فجر السابع من آيار ليس مجرّد منح الثقة لحكومة السيد...أكمل القراءة ←

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