صحة كردستان: بقي 25 شخصاً مصاباً بـ”كورونا”

2020/05/09 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، السبت، احدث حصيلة للاصابات بفيروس كورونا في اقليم كردستان.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 391 حالة اصابة”.واضاف البيان، أن “عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغت 361 […]

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