2020/05/09 | 13:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادكشف عضو لجنة المالية النيابية حنين القدو، اليوم السبت، عن اجتماع مرتقب بين وزير المالية الجديد واللجنة لبحث خطة الحكومة في مواجهة ازمة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبينا ان تأخر صرف الرواتب او تخفيضها سيؤدي الى اسقاط حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال عدة اشهر.وقال القدو، ان “اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعا خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يكشف عن اجتماع مرتقب لبحث خطة الحكومة لمواجهة ازمة رواتب الموظفين والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يكشف عن اجتماع مرتقب لبحث خطة الحكومة لمواجهة ازمة رواتب الموظفين والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).