إصابات كورونا في العالم تتخطى الـ 4 ملايين

2020/05/09 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت احدث إحصائية لعدد ضحايا فيروس كورونا في العالم، تخطي حصيلة المصابين حاجز الأربعة ملايين مصاب.

ورفعت الإصابات المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عدد المصابين الى اكثر من أربعة ملايين وأربعة عشر الفا، فيما وصل مجمل عدد الوفيات الى اكثر من مئتين وست وسبعين الف حالة، على الرغم من تماثل نحو مليون وثلاثمئة وسبعة وثمانين الف مصاب للشفاء.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات والاصابات، بأكثر من مليون مصاب، جاءت بعدها كل من اسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وروسيا بالمراتب من الثانية الى الخامسة، في وقت اكدت فيه منظمة الصحة العالمية، ان نيوزيلندا كانت الأفضل من بين دول العالم في مواجهة الوباء والحد من انتشاره.

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