الأمن الكويتي يوقف طبيبة تجميل لمخالفة قرار حظر التجوال

2020/05/09 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط رجال المباحث الجنائية في الكويت طبيبة وافدة للتحقيق معها بتهمة مخالفة قرارات الحظر وإجراء عمليات تجميل بسيطة في المنازل بعد تقديم بلاغ ضدها.ووفق حساب “أمن ومحاكم” المختص بنقل الأخبار الأمنية “فقد تم ضبط الطبيبة لمخالفتها قوانين وزارة الصحة بإجراء العمليات في المنازل، إضافة إلى وقف ملفاتها من قبل الدكتور مبارك الجافور نائب مدير القوى […]

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