2020/05/09 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء العراقي ، السبت، جلسته الأولى برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الأولى برئاسة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الأولى برئاسة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).