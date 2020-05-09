2020/05/09 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم السبت، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات شفاء من الفيروس.

وذكرت الدائرة في بيان حول الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا، أن "الحالات الموجبة الجديدة بلغت 17 ، (١٥ حالة نتيجة الرصد والتحري الفعال عن الملامسين لحالات موجبة مؤكدة + ٢ حالات راجعت المستشفيات )".

واضافت أن الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 8"، موضحة أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 574( 18 وفيات + 260 شفاء + 292 حالة مستقرة قيد العلاج + 4 حالات حرجة قيد العلاج)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكرورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكرورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).