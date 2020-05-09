نائب يكشف عن موعد إكمال الكابينة الوزارية

2020/05/09 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، السبت، عن موعد إكمال الكابينة الوزارية المتبقية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحوار السياسي بشأن الوزارات السبع المتبقية لازال مستمرا لتحقيق نجاح تمريرها داخل البرلمان”، لافتا إلى إن “مجلس النواب سيعقد جلسته لتمرير الوزارات السبع المتبقية قبل عيد […]

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