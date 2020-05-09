صادقون: مجلس النواب سيعمل على إيجاد آلية لاستئناف جلساته

2020/05/09 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الامير تعيبان، ان مجلس النواب سيعمل خلال الايام القليلة المقبلة على إيجاد آلية لاستئناف جلساته بغية مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها.

وقال تعيبان إن مجلس النواب تحمل طيلة الفترة السابقة ولا يزال يتحمل مسؤولية التصدي لجميع الملفات المهمة في العملية السياسية وباقي القطاعات الاساسية والتحديات الحاصلة بالبلد، مبينا ان هنالك العديد من الازمات التي يتصدى لها مجلس النواب في مجالات الصحة والاقتصاد من خلال العمل المستمر اليومي والاسبوعي والشهري للجانه النيابية رغم صعوبة الاوضاع في ظل وباء كورونا.

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