نجدة بغداد: اعتقال 99 مخالفا لتعليمات حظر التجوال في العاصمة

2020/05/09 | 14:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، عن اعتقال ٩9 مخالفا لتعليمات حظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلتقه وكالة صدى، إنه تم “القبض على ٩٩ شخصا مخالفا لتعليمات أوقات حظر التجوال”.وأضافت المديرية، أن عمليات الاعتقال تمت”ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.

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