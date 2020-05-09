داعش يُجبر موظفين مدنيين على ترك عملهم في ديرالزور

2020/05/09 | 14:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عدد من الموظفين العاملين في مؤسسات #الإدارة_الذاتية بريف #دير_الزور الشرقي، استقالتهم بعد استلامهم لرسائل تهديد من خلايا تنظيم #داعش.وأكدت مصادر محلية لموقع الحل نت، «استقال أكثر من 10 موظفين بينهم معلمين وعمال في…

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