خلية ازمة الانبار لـ”العهد نيوز”: استثناء الفلاحين والاليات الزراعية من الحركة خلال فرض الحظر

2020/05/09 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي اليوم، السبت، عن موافقة رئيس خلية ازمة الانبار المحافظ علي فرحان الدليمي باستثناء الفلاحين والاليات الزراعية والموظفين في الدوائر الزراعية من الحركة طيلة فرض حظر التجوال الصحي.وقال الدليمي في حديث خص به “العهد نيوز”، ان “رئيس خلية ازمة كورونا في الانبار المحافظ علي […]

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