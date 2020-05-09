لجنة العلاقات الخارجية: الترحيب الدولي لحكومة الكاظمي قد يعيد التوازن للعراق

2020/05/09 | 14:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أن الترحيب الدولي والإقليمي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد يعيد التوازن للعراق.

وقال عضو اللجنة النائب رامي السكيني، إن الترحيب الدولي والإقليمي الواسع لحكومة الكاظمي مقبول، ولعله يعيد التوازن للحكومة العراقية في علاقاتها الخارجية وعدم الميل لدولة دون أخرى أو محور على حساب آخر، مشيرا الى وجود ملفات مهمة تنتظر حكومة الكاظمي كالأمني والسياسي والاقتصادي، فضلاً عن تحقيق مطالب المتظاهرين.

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