الطَّبيعة.. بحاجة للأَشهر الحُرم.. رشيد الخيّون

2020/05/09 | 15:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: رشيد الخيّون «ومنارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض عاد، فإذا كانت الأشهر الحُرم هطل منها الماء فشرب الناس، وسقوا وصبّوا في الحياض فإذا انقضت الأشهر الحُرم انقطع ذلك الماء»(ابن خُردَاذبَة، الممالك والمسالك).يُعبر هذا النص عن حاجة الطَّبيعة إلى استراحة كي تجدد نفسها.وترجم شعراً: «في الأشْهُرِ الحُرُم العَظِيمة حقّها/يُغْنُونَ عَن شُرْبِ […]

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