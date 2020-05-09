مؤشر بورصة طهران يكسر حاجز المليون نقطة

2020/05/09 | 15:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مؤشر عام بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية مستوى تأريخيا في ختام جلسة تداول اليوم السبت، إثر كسره حاجز المليون نقطة.وأغلق المؤشر العام” تدبيكس” عند مستوى 1000020 نقطة مرتفعا 4.33 بالمئة بواقع 42372 نقطة.وتداولت السوق 6.596 سهم وورقة مالية في اطار مليون و91 صفقة بقيمة 101.18 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).يذكر أن […]

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