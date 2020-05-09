الديوانية تعلن خلوها من أية إصابة جديدة بفيروس كورونا للاسبوع الثالث على التوالي

2020/05/09 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، السبت، خلوها من أية إصابة جديدة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي.





وذكرت الخلية، في بيان، عقب اجتماعها الدوري، برئاسة محافظ الديوانية، زهير الشعلان، أن المحافظة "لم تسجل أي إصابة جديدة بفايروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي (22)يوماً ".

واشارت الى أن "إجراءات المسح الميداني مستمرة في مناطق عموم المحافظة، ووصلت الى ما يقارب فحص (1000) حالة في مختلف مناطق المحافظة فحصاً عشوائياً" .

ولفتت الى "استمرار اعتماد نظام حظر التجوال الجزئي في محافظة الديوانية ولغاية انتهاء عيد الفطر".

وبينت أن الحظر الجزئي يتضمن "رفع حظر التجوال في عموم محافظة الديوانية من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، وتكون نسبة الدوام في كافة الدوائر الحكومية ‎%‎25 ومنح الصلاحية لمدراء الدوائر بتوزيع آلية الدوام على الموظفين مستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والصحية والفرق الجوالة وفرق التشغيل والصيانة للدوائر الخدمية" .

وأوضحت أن "الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً" .

واشارت الى "اعتماد نظام الفردي والزوجي في حركة المركبات ومنع باصات نقل الركاب التي لايزيد عدد ركابها عن اربعة أشخاص بالتنقل والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل، أما حركة الشاحنات الكبيرة ومركبات الحمل فسيكون من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً لليوم التالي" .

واكدت "استمرار غلق المطاعم (عدا التوصيل المنزلي ) والكوفيات والمقاهي وقاعات المناسبات والكافتيريات أما محال الحلاقة والصالونات لثلاث أشخاص فقط فما دون" .

ونبهت على " تشكيل لجنة مشتركة من مدير عام صحة الديوانية ورئيس جامعة القادسية ومدير عام تربية الديوانية ومدير جهاز الأمن الوطني في الديوانية لمتابعة ملف الطلبة الوافدين من خارج العراق من أبناء محافظة الديوانية واختيار مكان حجر مناسب لهم" .

واضافت: "تكليف غرفة تجارة الديوانية ولجنة من السادة والوجهاء لإدارة صندوق التكافل الاجتماعي، لمساعدة العوائل المتعففة والمحتاجين والتي أعلن مبادرة انطلاقه محافظ الديوانية بعد التبرع بجزء من راتبه شهرياً ومشاركة أعضاء خلية الأزمة بالتبرع بجزء من رواتبهم أيضا" .

وجاء في مقررات الاجتماع "استمرار تعطيل الدوام الرسمي لطلبة المدارس بكافة مراحلها والجامعات والمعاهد في محافظة الديوانية لغاية انتهاء عيد الفطر، وغلق الطرق الرئيسية والنيسمية التي تؤدي الى محافظتي النجف والمثنى إغلاقاً تاماً ".

وشددت على " إخضاع المخالفين الذين يعرضّون حياة المواطنين للخطر الى المحاسبة القانونية، وفرض إجراءات مشددة لتطبيق نظام حظر التجوال الجزئي في عموم مناطق المحافظة يستثنى من ذلك الصحفيين بالباجات المعرفة والمؤسسات الإعلامية" .

وأكدت "الاستمرار بالإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التعفير والتعقيم لكافة دوائر ومؤسسات الدولة وكافة المرافق الحياتية مع تشكيل لجنة مشتركة من جامعة القادسية وحقوق الانسان والدفاع المدني وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية بتنظيم حملة الإرشادات والتوعية الصحية بين فئات المجتمع المختلفة ".

ونبهت على "إلزام أصحاب الأسواق الكبيرة بتوفير القفازات الطبية والكمامات الوقائية لزبائنهم وارتداءها قبل الدخول للتبضع".

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