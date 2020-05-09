زراعة نينوى، ستة ملايين دونم من الحنطة والشعير هذا العام

2020/05/09 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل أعلنت مديرية زراعة نينوى انه وعلى بركة الله تم بدء حملة حصاد محصول الشعير في نينوى بمساحة اكثر من ثلاثة ملايين دونم متمنيا الموفقية للجميع في هذه الحملة وارجاع نينوى كسلة لخبز العراق.وبسبب الأجراءات الوقائية الخاصة بفايروس كورونا هذا العام عقدت خلايا الأزمة في الأقضية والنواحي إجتماعات موسعة …

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