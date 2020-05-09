“ارقى صوت” حديث الشارع في بعشيقة وبحزاني بدلاً من كورونا، والأسباب؟

2020/05/09 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر حقق برنامج “ارقى صوت” للمواهب الغنائية نجاحا باهرا وأصبح حديث الشارع في بعشيقة وبحزاني، واجتاز المهمة التي صُنع لأجلها، الا وهي تفادي التفكير في جائحة كورونا، والحديث عنها ومتابعة اخبارها طوال الوقت مما سبب الهسترة للكثيرين.كان أحد الحلول هي ابتكار فكرة غيرت مسار تفكير اهالي بعشيقة وبحزاني، بالاخص …

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