الداخلية السعودية ترفع الحجر الصحي عن 6 أحياء في المدينة المنورة

2020/05/09 | 15:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن رفع الإجراءات الاحترازية عن 6 أحياء في المدينة المنورة اعتبار من اليوم السبت.وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق، منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداء من الجمعة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 […]

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