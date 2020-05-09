الخارجية توقف الرحلات الاستثنائية الخاصة بعودة العراقيين العالقين في الخارج

2020/05/09 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، اليوم السبت اعادة نحو (16041) مواطنا للبلاد، لأكثر من (22) دولة"، مبينا ان"تيسير عملية اعادتهم تمت من خلال التنسيق مع سلطات البدان المضيفة".واكد الصحاف في تصريح لراديو محلي "توقف الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين العالقين في الخارج بسبب الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اعلنتها وزارة الصحة والبيئة".

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