صحة الكرخ تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/09 | 15:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، تسجيل ١٠ اصابات جديدة بفيروس كورونا.وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، إنه "تم اليوم تسجيل ١٠ اصابات جديدة بفيروس كورونا بمناطق متفرقة من الكرخ".

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