رئيس منظمة UFC يعترف بخطأ فشل نزال حبيب وفيرغسون

2020/05/09 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعترف الأمريكي دانا وايت، رئيس منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بأنه يتحمل جزءا من اللوم بسبب فشل إقامة النزال بين الروسي حبيب نورمحمدوف ومتحديه الأمريكي توني فيرغسون.وأكد وايت أن الوضع حول دورة UFC 249 يتغير كل يوم، وأن حبيب لم يكذب حين أعلن انسحابه بسبب عدم تمكنه من مغادرة روسيا جراء القيود […]

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