التخطيط تعلن موعد صرف منحة الطوارئ وتكشف سبب تأخرها

2020/05/09 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التخطيط، إطلاق منحة الطوارئ يوم غد الأحد، على شكل دفعات يومية لتجنب الاكتظاظ السكاني، فيما أوضحت سبب تأخر صرفها لغاية الان.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ /المعلومة/ إن “مشكلة فنية واجهت عملية إطلاق منحة الطوارئ يوم أمس وتمت معالجتها من قبل الجهات المعنية “.وأضاف، أنه “سيتم اطلاق […]

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