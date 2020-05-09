بالصور | أربيل تكافح جائحة كورونا في سوقها بسيارات كهربائية

2020/05/09 | 15:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة تهدف لتسهيل حركة المواطنين داخل السوق المترامي الأطراف، نشرت السلطات سيارات كهربائية صغيرة تشبه إلى حد كبير سيارات لعبة الغولف، لنقل المواطنين - صورة: كوردستان 24

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