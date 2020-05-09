2020/05/09 | 15:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فؤاد حسين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار كيكي، أن الكرد تنازلوا عن وزارة المالية بناءً على رغبة "الشيعة"، مقابل منحنا وزارة الخارجية، فيما أكد على ترشيح فؤاد حسين للخارجية.

وقال كيكي ببيان صدر في 9 أيار/مايو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "حصة الكرد هي 4 وزارات، مستدركًا "لكن الكرد تنازلوا عن إحدى الوزارات وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ حكومة عادل عبدالمهدي من أجل تمريرها ومن أجل منحها لأحد المكونات الأخرى".

أضاف كيكي "انتهجنا نفس الطريق في كابينة الكاظمي، وبناء على الرغبة الكبيرة الواضحة من المكون الشيعي للحصول على وزارة المالية، تنازلنا عنها مقابل وزارة الخارجية ومرشحنا إلى هذه اللحظة هو فؤاد حسين ومن المقرر استكمال الكابينة قبل العيد".

اقرأ/ي أيضًا:

حكومة الكاظمي "تضعضع" البيت السني..



الإصرار الكردي يغير خارطة الوزارات

كيف ستدار حقائب الكاظمي الشاغرة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الديمقراطي الكردستاني: مرشحنا للخارجية فؤاد حسين) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الديمقراطي الكردستاني: مرشحنا للخارجية فؤاد حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).