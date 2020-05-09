شاهد.. طوابير بشرية في متاجر الكويت بعد إعلان “الحظر الشامل”

2020/05/09 | 15:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت السلطات الكويتية أمس الجمعة فرض حظر شامل للتجوال في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أظهرت لقطات مصورة حشودا ضخمة من الناس في الشوارع وقرب المراكز التجارية.وقالت وزارة الإعلام الكويتية على تويتر إن قرار تطبيق الحظر الشامل سيطبق اعتبارا من الرابعة مساء (1300 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد 10 مايو […]

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