2020/05/09 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة ليس الغريب أن نجد معمرة ناهزت القرن أو يزيد، بل العجب أن تجدها بكامل قواها العقلية وبصحة جيدة قد تكون أحسن ممن هم دونها في العمر كثيرا، هذا هو حال الحاجة نويرة خلف حسن (أم علي) من قرية الربط التابعة لقضاء القائم في محافظة الأنبار غربي العراق.ذاكرة أجيالمن مواليد 1905 وبعمر تجاوز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تجاوزها 115 عاما.. “ام علي” أكبر معمرة عراقية ما زالت تحتفظ بصحتها وذاكرتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تجاوزها 115 عاما.. “ام علي” أكبر معمرة عراقية ما زالت تحتفظ بصحتها وذاكرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).